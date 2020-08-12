Семейный ужин: Венсан Кассель и Моника Белуччи отдыхают с дочерьми на озере Комо

12.08.2020, 17:20, Разное

Вчера в сети появились первые за долгое время общие фото Моники Белуччи и Венсана Касселя: пара встретилась еще в конце июля в итальянской коммуне Белладжио, чтобы лично присутствовать на фотосессии их дочери Девы Кассель для бренда Dolce&Gabbana. Несмотря на то что это далеко не первый опыт сотрудничества 15-летней девушки и компании Доменико Дольче и Стефано Габбана, ее родители все равно решили составить Деве компанию. К тому же, сама съемка проходила на озере Комо, и отправиться в это место “по делам” Монике и Венсану явно было только в радость.

Снимки с бэкстейджа этого фотосета оказались в сети еще 11 августа, сегодня же стало известно, как провели досуг Венсан, Моника, Дева и младшая дочь пары Леони после съемки. Они отправились на открытую террасу одного из ресторанов, где долго обсуждали семейные дела. Несмотря на то что к месту проведения трапезы семьи было не подобраться из-за живой изгороди, папарацци все равно удалось сделать заветные фото.

Моника Белуччи и Венсан Кассель Пара с Девой (спиной к камере) и дочкой Леони

К слову, первый опыт работы Девы с брендом можно оценить в нашем материале. Тогда она представила аромат Dolce Shine: французский журнал Gala писал, что он напоминает “весенний букет”. Верхние ноты – манго, грейпфрут и айва, средние – жасмин, флердоранж и тубероза, базовые – австралийский сандал и белый мускус. В качестве декораций для съемок кампании были выбраны сады парка Princess of Piedmont, отель Palazzo Avino, улочки исторического центра, вилла Руфоло и площадь Vescovado в итальянской коммуне Равелло.

Амбассадором Dolce&Gabbana уже несколько лет является и сама Моника, поэтому выбор бренда в пользу ее юной дочери неудивителен. После съемок первой рекламы Дева была приглашена на шоу модного дома. Тогда они появилась на показе мужской коллекции в рамках Milan Men’s Fashion Week весна/лето-2020.

Напомним, Дева – первый ребенок Моники Белуччи и Венсана Касселя. У нее есть родная сестра, 10-летняя Леони, а с недавних пор, с апреля 2019 года, появилась и сводная – у Венсана и Тины Кунаки родилась дочь Амазония. О Деве пока мало что известно, так как Моника и Венсан держали своих детей подальше от общественного внимания.