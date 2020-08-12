Специалисты рассказали о знаках на коже, предупреждающих о развитии артрита

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12.08.2020, 17:17, Разное

Британские специалисты Фонда артрита рассказали о знаках на коже, предупреждающих о начале заболевания. Главным из них является появление красной сыпи.
Ревматоидный артрит – это аутоиммунное заболевание, при котором поражаются ткани суставов. Болезнь способна повлечь деформацию и разрушение костей и хрящей. Специалисты подчеркивают, кроме суставных болей, у людей с артритом наблюдаются проблемы с кожей. Ее поражение приводит к появлению сыпи, состоящей из небольших красных точек, а в некоторых случаях наблюдается появление кожных язв на ногах или под ногтями. Сыпь возникает из-за воспаления кровеносных сосудов, являющегося пусковым механизмом болезней суставов.

Эксперты отмечают, при появлении такой сыпи следует уменьшить воспаление. Для этого нужно проконсультироваться с доктором для назначения определенных препаратов, а также необходимо изменить рацион питания – увеличить количество овощей и фруктов, бобовых, орехов, злаков, зерна, рыбы и ненасыщенных жиров. Также специалисты рекомендуют умеренные физические нагрузки, особенно водные упражнения.



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