ВОЗ выразила уверенность в способности РФ создать качественную вакцину от COVID

12.08.2020, 17:16, Новости дня

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не готова сказать, можно ли использовать российскую вакцину от коронавируса по всему миру, но уверена, что РФ может создать высококачественный препарат, сообщила на брифинге директор по управлению программами Ближневосточного офиса ВОЗ Рана Хадже.

«Российская вакцина прошла первые две фазы, теперь она проходит третья фазу тестирования. Они не прошли все эксперименты, но, по оценкам, вакцина готова применяться локально, как минимум в России. Мы в прямом контакте с властями России, и мы знаем, что РФ в целом имеет научные и технические возможности для создания высококачественных вакцин. ВОЗ не готова на данный момент сказать, соответствует ли вакцина параметрам, чтобы использоваться по всему миру. Но мы находимся в ежедневном контакте с Россией», – передает РИА «Новости» слова Хадже.

Также в ВОЗ заявили, что поддерживают контакты «с российскими учеными и органами власти» и ожидают возможности «изучить детали испытаний».

Ранее президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.