Медики назвали продукты, помогающие снизить высокое артериальное давление

12.08.2020, 17:09, Разное

Медики рассказали о продуктах, которые необходимо употреблять людям с высоким артериальным давлением. Гипертоникам следует есть больше белковой пищи.

При гипертонии увеличивается сила давления на стенки артерий, из-за чего они сужаются и становятся жестче, пропуская меньшее количество крови к жизненно важным органам. Вследствие этого повышается риск заболеваний сердца. Для более эффективного противодействия высокому давлению медики рекомендуют изменить рацион питания, добавив в него больше белка. Специалисты Медицинской школы Бостонского университета проанализировали употребление этого органического вещества участниками исследовательского проекта Framingham Offspring Study. Ученые в течение 11 лет отслеживали состояние здоровья добровольцев и установили, у взрослых, употребляющих большое количество животных и растительных белков, наблюдались более низкие показатели артериального давления. Они подчеркивают, у участников, потребляющих около 100 граммов нутриента ежедневно, на 40% уменьшился риск развития гипертонии. Наибольшее количество белка содержится в постном мясе, домашней птице, рыбе и морепродуктах, яйцах и молочных продуктах.

Также, по словам специалистов, необходимо добавить в рацион продукты, богатые клетчаткой, тогда риск высокого давления уменьшается на 40-60%.