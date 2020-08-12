 

Литва, Латвия и Польша провозгласили себя посредниками в ситуации с Белоруссией

12.08.2020, 17:08, Новости дня

Литва, Латвия и Польша подготовили план разрешения кризисной ситуации в Белоруссии, сообщил президент Литвы Гитанас Науседа в ходе пресс-конференции.

«Президентами наших трех стран выработан план деэскалации ситуации в Белоруссии. Он содержит три пункта по урегулированию ситуации», – передает слова президента ТАСС.

Науседа добавил, что если посредническая инициатива Литвы, Латвии и Польши провалится, то против Белоруссии могут быть введены европейские и национальные санкции.

Ранее министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что протесты в Белоруссии не организованы силами извне, это «стихийный процесс».

Между тем в самой Белоруссии женщины вышли на несанкционированную акцию в Минске, выступая против действий правоохранителей при подавлении акций протеста в городах республики. Они надели белые одежды и выстроились у входа в местный рынок, выступая за освобождение задержанных во время протестов. Акцию поддержали и в регионах страны.

Во вторник вечером протесты в Белоруссии прошла третья ночь протестов: в Минске против митингующих бросили внутренние войска, в центре Бреста начались столкновения с ОМОНом. В центр белорусской столицы стянули спецтехнику, в том числе водометы и автозаки. Для разгона сторонников оппозиции в спальном районе Минска силовики применили светошумовые гранаты, по протестующим открыли огонь резиновыми пулями.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07 / В Израиле оценили сообщения о нападении на ядерный объект в Иране

26.06 / По Крымскому мосту вновь поехали пассажирские автобусы

02.08 / Попова объявила о снижении или стабилизации заболеваемости коронавирусом

24.07 / Эксперты объяснили появление северокорейских «кораблей-призраков» у берегов Японии

26.06 / Минздрав одобрил российский препарат для лечения COVID-19

21.07 / В Греции двух россиян приговорили к 253 годам тюрьмы

25.06 / Диагностировать болезнь сердца можно по бактериям на языке

10.07 / В России заканчивается препарат для лечения онкозаболеваний

15.07 / Россия стала лидером по денежным переводам в Грузию

07.08 / «Германия это заслужила» — Болтон объяснил логику Трампа при выводе войск из ФРГ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска