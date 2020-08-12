 

Муж Легкоступовой может лишиться прав за побег с места аварии

12.08.2020, 16:53, Разное

Муж Валентины Легкоступовой может быть лишен прав из-за побега с места аварии. Сама артистка на данный момент, как известно, находится в коме.
Согласно данным «Национальных новостей», Валентина Легкоступова попала в больницу после совместного с супругом, профессиональным яхтсменом Игорем Фирсовым, распития алкогольных напитков. К врачам обратилась дочь певицы, которая и обнаружила ее в крайне тяжелом состоянии дома. При этом у артистки на лице были видны следы кровоподтеков, происхождение которых пока не установлено.

Тем не менее, в то время, как любимая жена попала в реанимацию после впадения в кому, Фирсов успел устроить ДТП. Инцидент произошел накануне, в понедельник, в районе Нагатинской улицы. Супруг артистки выезжал с места парковки задним ходом и не успел отреагировать на проезжающую мимо машину. В итоге его Range Rover повредил Audi, однако вместо того, чтобы решить вопрос возмещения ущерба мирно, он устроил скандал. Муж Легкоступовой, по сведениям очевидцев, кричал, что он публичная персона и пытался изображать ухудшение здоровья. Однако прибывшие на место медики так не считали и не согласились госпитализировать Игоря Фирсова.

После этого виновник аварии попросту сел в свой автомобиль и скрылся с места ДТП. Полиции пришлось объявить его транспортное средство в розыск. Скорее всего, за содеянное он может лишиться водительских прав. Стоит отметить, что Фирсов является третьим супругом Легкоступовым, он старше артистки на три года. По словам самой исполнительницы хита «Ягода-малина», ради нее он бросил предыдущую жену. Поженились певица и 57-летний спортсмен совсем недавно, в июле этого года.



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