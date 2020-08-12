До 35 дней могут продлить отпуска многодетным россиянам

12.08.2020, 16:53, Разное

Некоторые категории россиян ждет увеличение времени оплачиваемого отпуска. Так, для работающих многодетных граждан он может быть продлен до 35 дней.

Как пишет «Политэксперт», на такое позитивное изменение трудового законодательства могут рассчитывать семьи, в которых воспитывается не менее трех детей. Инициатива об увеличении периода отпуска указанной категории населения принадлежит депутат Госдумы Ивану Сухареву. Сегодня, 12 августа, парламентарий от ЛДПР обнародовал соответствующий законопроект.

Как поясняет сам народный избранник, воспитание и материальное содержание трех и более детей является колоссальной нагрузкой для любого человека. Поэтому целесообразно увеличить время их отдыха с сохранением при этом заработной платы. Свои предложения нардеп уже направил в Министерство труда и соцзащиты, далее проект должен рассмотреть глава ведомства Антон Котяков.

По существующему законодательству, оплачиваемый отпуск в размере 28 дней полагается всем без исключения гражданам Российской Федерации. При существовании ряда отдельных норм закона, применяемых для некоторых специальностей или категорий работающих, исключений для семей с детьми в законах, регулирующих труд и отдых россиян, пока не было. Если предложение депутата от ЛДПР будет принято, дополнительные дни родители с тремя и более несовершеннолетними детьми смогут использовать как для отдыха, так и для занятий с ими.