Пушков: Лукашенко лишил себя шансов на «особые отношения» с Евросоюзом

12.08.2020, 16:53, Новости дня

«Европейский вектор движения Белоруссии похоронен самим Лукашенко, а выстраивание взаимоотношений с восточными соседями наоборот получило перспективу. В Минске должны это понять», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя реакцию западных стран на беспорядки в Белоруссии, которые начались после президентских выборов.

«Реакция Запада на происходящее в Белоруссии вполне предсказуема», – сказал председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Если Лукашенко рассчитывал, что его предвыборные выпады против РФ побудят Евросоюз и США дать «зеленый свет» на жесткое подавление протестов оппозиции, тогда он заблуждался, добавил сенатор. В ЕС назвали выборы нелегитимными и фактически обвинили Лукашенко в фальсификации результатов. Литва и Польша, которые раньше выступали адвокатами Лукашенко в Евросоюзе, развернулись в другую сторону. Теперь они допускают возможность введения санкций, вплоть до персональных, отметил Пушков.

«Через некоторое время Лукашенко попытается вернуться к «многовекторной политике» в надежде, что ему простят подавление протестов ради геополитических игр. Такое искушение и в Европе, и особенно в США, конечно, сохранится. Однако, полагаю, что своими действиями Лукашенко лишил себя шансов на «особые отношения» с Евросоюзом. Брюссель уже принял заявление о поддержке, как там выразились, демократической и суверенной Белоруссии. Понятно, что это прямое указание на сочувствие оппозиции. На Западе Лукашенко и раньше не признавали демократическим лидером, а теперь, и подавно. Сходной позиции придерживаются и в Вашингтоне, хотя там заинтересовались предвыборными маневрами Лукашенко с выпадами против Москвы», – отметил Пушков.

Но это было до выборов, а сейчас ситуация изменилась, и не в пользу Минска, подчеркнул собеседник. Результаты выборов признали соседи с востока – Китай, Россия, Казахстан. Таким образом, «европейский вектор» движения Белоруссии в обозримой перспективе похоронен, а восточный – выстраивание взаимоотношений в рамках Евразийского экономического сообщества и сотрудничества с Китаем – наоборот, получил импульс для дальнейшего развития, констатировал сенатор.

«Что касается отношений с Россией, то, думаю, Лукашенко, как опытный политик, понимает: и дальше нагнетать ситуацию – это не выход. Российское общественное мнение и так весьма негативно восприняло его антироссийскую риторику, арест 33 российских граждан, задержание наших журналистов. На мой взгляд, Минску пора завершить период напряженности и заняться выстраиванием интеграционных процессов, хотя бы из соображений экономики», – акцентировал Пушков.

Он отметил, что для Белоруссии очень важен российский рынок. Мы видели пример Украины, которая после потери российского рынка лишилась ежегодного дохода в 40 млрд долларов во внешней торговле и не сумела компенсировать эти средства на европейском рынке. Поэтому Лукашенко должен сделать правильные выводы. Оглядываться на Запад после таких выборов и последовавших за ними событий бессмысленно. На Западе Лукашенко ничего хорошего не ждет, заключил Пушков.

Накануне главы МИД Норвегии, Финляндии, Швеции, Дании, Исландии, а также Эстонии, Латвии и Литвы призвали белорусские власти вступить в диалог с оппозицией. В ЕС отказались признавать президентские выборы в Белоруссии как свободными, так и справедливыми, пригрозив введением санкций в отношении ответственных за насилие со стороны силовиков.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09%. Сама Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

Сразу после этого она внезапно выехала из Белоруссии в Литву, а в Сети с разницей в несколько часов появилось два обращения Тихановской. В первом политик заявила, что приняла решение об отъезде самостоятельно и назвала себя слабой женщиной. Во втором – призвалаподдерживающих ее граждан республики не выходить на площади, проявить благоразумие и соблюдать закон. При этом очевидно, что Тихановская читала на камеру записанный заранее текст. Блогеры обратили внимание, что интерьер в помещении, где проводилась запись, напоминает кабинет председателя ЦИК Лидии Ермошиной. По мнению сторонников Тихановской, заявление было записано под давлением.

С вечера воскресенья в Белоруссии продолжаются несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применяет против протестующих слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Те в свою очередь забрасывают бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Запад прощает Александру Лукашенко больше, чем Виктору Януковичу в ситуации с «евромайданом».