 

В Крыму назвали бредом план Киева создать «комиссию правды»

12.08.2020, 16:53, Новости дня

Планы киевских властей создать «комиссию правды» при возвращении Крыма являются полнейшим бредом, сообщил замглавы Общественной палаты полуострова Александр Форманчук.

«Все это полный бред и имитация деятельности. Понятие правды на Украине сильно разнится. У крымчан же она одна. Понятие правды в представлении крымчан – это восстановление исторической справедливости и связи Крыма с Россией», – передает РИА «Новости» его слова.

Форманчук отметил, что крымчанам не нужна правда в изложении нынешних украинских политиков.

«Для них правда – это как карающий меч, а не желание понять и принять исторический выбор крымчан. Крым никогда не вернется обратно в состав Украины, и с этим фактом киевским властям пора уже свыкнуться», –подытожил он.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек назвал намерение украинских властей создать «комиссию правды» при возвращении Крыма чьей-то извращенной фантазией.

Напомним, постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич заявил, что Киев планирует создать «комиссию правды» для Крыма и народных республик Донбасса после их возвращения. 

До этого украинский МИД подготовил секретный документ по возвращению контроля над Крымом. Одновременно Климкин предложил «превратить Крым во внутреннюю и внешнюю проблему для России».

После чего официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова Климкина, заявив, что «они уже создали мировую проблему из Украины».



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