Добровинский призвал верить словам Пашаева о здоровье Ефремова

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12.08.2020, 16:48, Новости дня

Адвокат стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александр Добровинский призвал перестать спекулировать на теме здоровья актера Михаила Ефремова.

«Сейчас много инсинуаций по поводу здоровья Михаила Ефремова: кто-то ему сочувствует, кто-то считает, что это попытка затянуть процесс. Но я хочу призвать всех перестать спекулировать на этой теме», – передает ТАСС слова адвоката.

Добровинский добавил, что о здоровье Ефремова информирует его адвокат, а адвокат призван всегда говорить правду. «Давайте верить тому, что говорит нам адвокат Михаила Ефремова», – заключил он.

11 августа артиста госпитализировали из здания суда в тяжелом состоянии в реанимацию Боткинской больницы в Москве. Отмечалось, что ему якобы поставили диагноз – инсульт, однако позже в СМИ сообщили, что диагноз не подтвердился. В среду адвокат артиста Пашаев заявил, что его подзащитный все-таки перенес инсульт.

Заседание суда в итоге решили отложить на 18 августа.

Напомним, 8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Артиста поместили под домашний арест, его признали вменяемым.



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