 

Литва заявила о выдвинутом властями Белоруссии ультиматуме Тихановской

12.08.2020, 16:48, Новости дня

Минск поставил ультиматум перед кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской: покинуть страну или «не очень удобные варианты», сообщил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

Литовский министр в эфире «Эхо Москвы» отметил, что белорусская сторона отпустила кандидатку, рассчитывая, что в стране будет меньше причин для народных волнений, передает РИА «Новости».

«Я говорил с ней по телефону. По нашим правилам она сейчас должна быть в изоляции две недели, поскольку приехала из Белоруссии. Она как-то восстанавливается после этого стресса, который все-таки был, и чувствует себя лучше», – добавил Линкявичюс.

Он добавил, что Тихановской предстоит самой определиться со своими планами.

«Надо понимать, что это молодая женщина, она никогда не была в политике, в какой-то борьбе и так далее. И сейчас на ее плечи столько много всего навалилось. Это надо понять, надо дать ей время, она сама скажет, какие у нее в будущем планы», – сказал глава МИД Литвы.

Линкявичюс призвал Минск «прекратить насилие» и «отпустить всех задержанных», в том числе экс-кандидата в президенты республики Виктора Бабарико и супруга Тихановской Сергея.

В воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09%.

Сама Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании. После этого она внезапно выехала из Белоруссии в Литву, а в Сети с разницей в несколько часов появилось два обращения Тихановской. В первом политик заявила, что приняла решение об отъезде самостоятельно и назвала себя слабой женщиной. Во втором – призвала граждан не выходить на митинги.

При этом очевидно, что Тихановская читала на камеру записанный заранее текст. Блогеры обратили внимание, что интерьер в помещении, где проводилась запись, напоминает кабинет председателя ЦИК Лидии Ермошиной. По мнению сторонников политика, заявление было записано под давлением.

С вечера воскресенья в Белоруссии продолжаются несанкционированные акции протеста.



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