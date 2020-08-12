Волонтер Синицын заявил, что “синий” Пальчевский “лез драться” к нему

Поразка ПальчевскогоП.С. варто тут додати контекст, бо люди дивляться, і думають, що якісь хулігани дєдушку образили. Діло було так. Ми сиділи на Ярвалу, спілкувались. Повз йшов наритий громадянин, схожий на Пальчевського. Громадянин поводив себе трохи зухвало і ліз до людей. Ми зробили йому зауваження, додавши відому тезу, що він рсня. Громадянин вирішив вступити у дискусію і приліз за наш столик. Назвав мене свинею, присутніх понаїхавшими, і хотів влаштувати бійку. Тоді ми попросили зрозумілою для громадянина мовою зникнути. Він послухався і зник. На жаль, відео включили вже на фінальній стадії перемовин.

Posted by Roman Sinicyn on Teisipäev, 11. august 2020