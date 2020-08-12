 

Волонтер Синицын заявил, что “синий” Пальчевский “лез драться” к нему

12.08.2020, 16:45, Новости дня

Украинский волонтер Роман Синицын заявил в Facebook, что 11 августа Киеве встретил бизнесмена, телеведущего и предполагаемого кандидата в мэры столицы Андрея Пальчевского. 

“Встретили синего Пальчевского на [Ярославом валу]. Сказали, что он [русня]. Лез драться, некрасиво себя вел, говорил, что мы понаехавшие. Нормальный кандидат”, – написал он. 

Ахах.Зустріли синього пальчевского на ярвалу.Сказали шо він рсня.Ліз битись, негарно себе вів, казав шо ми понаєхавші)Норм кандідат

Posted by Roman Sinicyn on Teisipäev, 11. august 2020

Позже Синицын обнародовал короткое видео общения с телеведущим и написал, что “гражданин, похожий на Пальчевского” вел себя нагло и “лез к людям”. 

“Мы сделали ему замечание, добавив известный тезис, что он рсня. Гражданин решил вступить в дискуссию и приполз за наш столик. Назвал меня свиньей, присутствующих понаехавшими, и хотел устроить драку. Тогда мы попросили понятном для гражданина языке исчезнуть. Он послушался и исчез. К сожалению, видео включили уже на финальной стадии переговоров”, – описал он ситуацию.

На видео присутствует нецензурная лексика. 

Поразка ПальчевскогоП.С. варто тут додати контекст, бо люди дивляться, і думають, що якісь хулігани дєдушку образили. Діло було так. Ми сиділи на Ярвалу, спілкувались. Повз йшов наритий громадянин, схожий на Пальчевського. Громадянин поводив себе трохи зухвало і ліз до людей. Ми зробили йому зауваження, додавши відому тезу, що він рсня. Громадянин вирішив вступити у дискусію і приліз за наш столик. Назвав мене свинею, присутніх понаїхавшими, і хотів влаштувати бійку. Тоді ми попросили зрозумілою для громадянина мовою зникнути. Він послухався і зник. На жаль, відео включили вже на фінальній стадії перемовин.

Posted by Roman Sinicyn on Teisipäev, 11. august 2020

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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