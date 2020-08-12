 

В Волынской области религиозная община перешла в ПЦУ после того, как настоятель поздравил Путина с Днем ангела

12.08.2020, 16:45, Новости дня

Свято-Сергиевская религиозная община из Волынской области решила присоединиться к Православной церкви Украины после того, как ее настоятель поздравил президента России Владимира Путина с Днем ангела. Об этом 11 августа сообщили в пресс-служба ПЦУ в Facebook.

По словам жителей села Галиновка, они думали о переходе уже давно, и последней каплей стало то, что настоятель поздравил в Facebook Путина с Днем ангела. После этого община написала прошение на имя Преосвященного епископа Матфея, чтобы ее приняли в состав Владимир-Волынской епархии Православной церкви Украины.

В ПЦУ заявили, что сейчас у прихожан новый священнослужитель, но общине еще предстоит вернуть себе храм, построенный совместными усилиями.

Дорогі брати і сестри! Наша велика і дружна церковна родина щиро вітає у своєму складі парафію села Галинівка, що на…

Posted by Православна Церква України on Teisipäev, 11. august 2020

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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