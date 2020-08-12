Фигуранта дела об убийстве Шеремета Антоненко оставили под стражей

12.08.2020, 16:45, Новости дня

Апелляционный суд в Киеве 12 августа отклонил ходатайство защиты подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта и военнослужащего Сил специальных операций Андрея Антоненко об изменении меры пресечения. Об этом сообщает “Радіо Свобода”.

Таким образом, Антоненко останется под арестом, срок которого истекает 14 сентября.

Заседание суда было фактически закрытым: в зал заседаний не допускали свободных посетителей и представителей СМИ. В коридоре велась прямая трансляция.

В суде объяснили такие ограничения карантинными мероприятиями.

“Украинская правда” отмечает, что решение приняла та же коллегия судей, которая 11 августа отпустила из СИЗО другую подозреваемую по делу Шеремета, детского врача Юлию Кузьменко.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания “Украинская правда”, гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это военная медсестра Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест, а 25 мая 2020 года отпустил под залог), Антоненко и Кузьменко.

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко. Последнего называли организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась “разведкой”: искала камеры видеонаблюдения на маршруте следования заговорщиков.

21 мая стало известно, что текст подозрения изменили. В новой редакции говорится, что Кузьменко только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не приводила ее в действие.

22 мая полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.