Новый микроробот с функцией биопечати in situ и in vivo открывает перспективы для лечения ран желудка

12.08.2020, 16:40, Новости дня

Исследователи из Китая сделали первый шаг к новому способу лечения ран желудка с помощью микроробота в сочетании с новой концепцией биопечати in situ и in vivo для восстановления тканей внутри тела. Их исследование описывает концепцию этого нового метода в области биопечати, сообщает портал Мedicalxpress.com.

Около 12% населения всей планеты страдает от различных повреждений стенок желудка в пищеварительном тракте. Китайские ученые предлагают лечить такие раны посредством биопечати – доставки новых клеток непосредственно в организм к участку раны для восстановления ткани. «Сложность описанного способа заключается в том, что современная технология биопечати ориентирована на внешние участки. Биопринтеры обычно довольно большие и не могут применяться для восстановления внутренних тканей без инвазивной хирургии, чтобы дать достаточно места для операции печати. ​​Чтобы преодолеть это, мы разработали микроробота, который входит в тело через эндоскоп для восстановления тканей внутри тела», – рассказал один из авторов разработки.

Платформа биопечати состоит из неподвижного основания, подвижной платформы и трех идентичных кинематических цепей. Чтобы быть минимально инвазивным, аппарат может складываться при входе в тело пациента, а затем раскладываться перед началом операции биопечати. Также представители университета Цинхуа в Пекине рассказали: «Мы протестировали систему двумя способами. Во-первых, с помощью биологической модели человеческого желудка и эндоскопа, чтобы имитировать элементы процесса вставки и печати. А еще мы провели тест на биопечать в чашке для культивирования клеток, чтобы проверить, насколько эффективно устройство для биопечати жизнеспособных клеток и заживления ран. Оба теста показали многообещающие результаты. 10-дневная культура клеток показала, что напечатанные клетки имели высокую жизнеспособность и устойчивую пролиферацию, что указывает на хорошую биологическую функцию клеток в напечатанных тканевых каркасах».

Хоть это только первый шаг, данное исследование подтвердило осуществимость этой концепции для лечения повреждений стенки желудка. Требуются дополнительные работы, чтобы довести ее до полной реализации, включая уменьшение размера платформы для биопечати и разработку биочувствительных элементов. Будущие исследования китайских ученых будут сосредоточены на этих областях.