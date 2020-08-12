Скандалы: «Уважать меня следует за то, что я — женщина!»

12.08.2020, 16:35, Разное

Мужчина, зарабатывающий в месяц меньше 150 тысяч рублей, не достоин внимания уважающей себя женщины, выяснили социологи, опросив более 800 респонденток в 61 регионе России

Сильнее всего уважают себя, конечно же, столичные штучки. Для них 150 тысяч является стартовой ценой, за которую они согласны просто начать встречаться с человеком. А для того, чтоб девушка вышла за него замуж, ему следует зарабатывать не менее 250 тысяч. Женихам на периферии немного попроще — там приступить к ухаживаниям за женщиной возможно, имея ежемесячный доход в 70 тысяч, а сакраментальные 150 тысяч необходимы, чтобы позволить себе предложить ей руку и сердце. Причем дамы отдельно отметили, что эти суммы отнюдь не предел желаемого — и мужская зарплата должна иметь перспективы роста.

Чудесный век, чудесные сердца. Учитывая, что средняя зарплата в России, согласно Росстату, мотыляется вокруг цифры в 40 тыс. рублей (а на деле еще меньшей, поскольку львиную долю всех средних зарплат составляют заработки единичных руководителей), получается, что наша страна обречена на вымирание.

Ведь эти единичные руководители не способны зачать и вырастить потомство всей огромной армии уважающих себя женщин — несмотря на внушительную зарплату. А все остальные мужчины недостойны становиться не только отцами, но даже примитивными любовниками. Интересно, эти женщины, которые так уважают себя, они добровольно определили для себя монашеский образ жизни?

Судя по всему, социологи сами обалдели от таких результатов и стали интересоваться у респонденток — откуда растут ноги у столь нескромных запросов? И многие девушки призналась — из многочисленных курсов, семинаров, вебинаров и прочих мозгопромывочных мероприятий для женщин, на которых их учат «уважать себя» и, как следствие, не связываться с «нищебродами». Любопытно, что вопрос — а за что себя следует уважать? — на этих занятиях никогда не встает. Может, дамы с высокими запросами читают в подлинниках Шекспира и Данте, владеют секретами кухонь всех народов мира, способны услаждать слух избранников пением аки сирены или зрение — отточенными балетными па? Раз уж вступают в любовно-денежные отношения, может, готовы предложить рынку первосортный эксклюзивный товар? Отнюдь, одна из таких девушек, обладающая лексиконом Эллочки-людоедки, имеющая очевидный лишний вес и носящая гордое звание менеджера по продажам, мне пояснила: «Уважать меня следует за то, что я — женщина!»

Вот так: тетку — за пол, мужчину — за зарплату.

Печальнее всего, что над этой армией несчастных одураченных женщин гордо реют создатели тех самых вебинаров-семинаров, которые внушают им весь этот бред: про «ты себя не на помойке нашла», про «недостойных нищебродов» и уважение по половому признаку. А уж посетительницы этих вебинаров-семинаров, отвалив за курс солидную сумму, не ленятся разносить мудрейшие мысли «психологов-коучей» по всему свету благодаря соцсетям, заражая других легким и удобным способом заработать самоуважение. Эти психологи, коучи или как там они еще называются получают в итоге немалые деньги и по своим доходам вполне могли бы войти в рейтинг достойных женихов. Но вот беда, чаще всего они являются женщинами, которые на свои заработки поддерживают мужей, никак не дотягивающих до заявленных сумм. Потому что для себя эти коучи и психологи совсем не глупы и прекрасно понимают: семейное и личное счастье меряется вовсе не зарплатами. Но это для себя, а для других…

Одна моя знакомая, очень грамотный психотерапевт, подалась вести курсы из серии «Как выйти замуж за богатого». Когда я спросила, зачем ей заниматься такой ерундой, ведь она хороший специалист и у нее хватает нормальной клиентуры, она ответила: «Нормальных клиентов гораздо меньше, чем дур. С дурами проще — им просто надо говорить то, что они хотят слышать. И заработать на них можно намного больше».

Ирина Селиверстова