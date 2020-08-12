Скандалы: Дерипаска дал сдачи Потанину

12.08.2020, 16:35, Разное

UC Rusal в ответе главе «Интерроса» заявил о «явных проблемах» с контролем в «Норникеле»

UC Rusal, совладельцем которого является Олег Дерипаска, заявил о «явных проблемах» с контролем за работой «Норникеля». Так компания ответила на слова Владимира Потанина о том, что акционерное соглашение с UC Rusal превратилось в «рудимент» и инструмент давления на «Норникель». В «Норникеле» есть «явные проблемы» с осуществлением контрольной функции, заявил UC Rusal в пресс-релизе на сайте. Компания пишет, что последовательно выступала за усиление всех функций управления в «Норникеле», включая планирование, организацию, мотивацию и контроль. Недавние аварии на предприятиях компании только подтвердили правоту UC Rusal, говорится в сообщении. «Что касается централизованной либо децентрализованной модели управления, то ни одна из них ни в коей мере не исключает контрольную функцию. И с этим в «Норникеле», как показали два последних месяца, есть явные проблемы», — отметил UC Rusal.

В релизе также говорится, что «Норникелю» не следует рассматривать выплату дивидендов акционерам как нагрузку. «А вот некомпетентность, неэффективные решения отдельных руководителей или отсутствие решений как таковых — главный риск для любой компании», — подчеркнул UC Rusal. Он добавил, что вложил в акции «Норникеля» $14 млрд. «Мы считаем, что дивиденды нужно не уменьшать, а оставлять в России и направлять на развитие российской экономики, как это делает, например, РУСАЛ», — заключила компания.

Пресс-релиз UC Rusal стал ответом на заявление президента «Норникеля» и владельца крупнейшего акционера компании Владимира Потанина F 1 (UC Rusal владеет второй по размеру долей). Потанин в разговоре с Reuters отметил, что акционерное соглашение между основными владельцами «Норникеля» стало «рудиментом», который больше не нужен компании для развития. Более того, считает Потанин, соглашение может привести к «еще большему давлению на «Норникель» с целью получить максимальные дивиденды, независимо от экономической и социальной ситуации вокруг компании». Компания Потанина «Интеррос» расходится с UC Rusal во взглядах на управление «Норникелем»: UC Rusal выступает за ужесточение систем контроля, а «Интеррос» считает, что это противоречит «принципам нормального корпоративного управления, предполагающим, например, разумную децентрализацию», добавил Потанин.

Конфликт акционеров «Норникеля» длится уже больше десяти лет. Потанин настаивал на том, что большая часть прибыли должна направляться на развитие компании, а совладелец UC Rusal Олег Дерипаска F 41 рассчитывал на максимальные выплаты из-за долгов своих предприятий. В 2012 году «Интеррос» Потанина, UC Rusal, который тогда контролировал Дерипаска, и Роман Абрамович F 10 заключили акционерное соглашение с целью прекратить конфликт. Действие соглашения истекает 1 января 2023 года.

Конфликт акционеров снова обострился этой весной. Потанин в начале апреля предложил акционерам «Норникеля» отложить выплату дивидендов, чтобы «не раздражать людей» во время сложной экономической ситуации в связи с коронавирусом и карантином. UC Rusal идею не поддержал. В июне Потанин вновь предложил крупнейшим акционерам «Норникеля» не выплачивать дивиденды после крупной аварии в Норильске, когда произошел пожар и разлив 21 000 т топлива в Арктике. UC Rusal ответил, что готов рассмотреть «размеры конкретных платежей», когда будут понятны размеры причиненного компании ущерба.

В июле UC Rusal потребовал от Потанина сменить руководство «Норникеля» и перенести штаб-квартиру компании из Москвы в Норильск. В релизе 10 августа UC Rusal отметил, что некоторые его предложения были услышаны «и в части модели управления, и в части усиления управленческой команды».

В 2018-м «Интеррос» и UC Rusal договорились о выкупе 4% «Норникеля» у Crispian Investments, принадлежащей Роману Абрамовичу и партнерам. Тогда конфликт между акционерами разгорелся вновь, но был заморожен весной 2018 года, когда Дерипаска попал под американские санкции.

«Норникель» ежегодно направляет акционерам около 60% своей доналоговой прибыли. В 2019 году она составила $7,92 млрд.

Ринат Таиров