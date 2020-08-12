МВД Белоруссии сообщило о задержании 1 тыс. человек

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12.08.2020, 16:30, Новости дня

В ходе беспорядков в Белоруссии задержаны свыше 1 тыс. человек, по факту нападения на правоохранителей возбуждено 17 уголовных дел, сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

«За участие в несанкционированных массовых мероприятиях задержаны более тысячи человек», – написала Чемоданова в Telegram, добавив, что следственные органы по фактам нападения на сотрудников возбудили 17 уголовных дел.

По информации ведомства, скопления граждан отмечались в ночь с 11 на 12 августа в 25 населенных пунктах, при этом в столице и ряде крупных городов предпринимались отдельные попытки перекрывать движение общественного транспорта, а также «факты открытого противостояния органам порядка».

Кроме того, МВД Белоруссии подтвердило ранение одного из «напавших» на ОМОН в Бресте. «В Бресте на сотрудников милиции напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках. Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен», – сообщила Чемоданова.

Она также заявила, что за последние сутки зафиксировано пять случаев наезда автомобилей на правоохранителей. «В Жодино водитель автомобиля Nissan совершил наезд на военнослужащего, после чего скрылся. Пострадавший с многочисленными травмами доставлен в лечебное учреждение. Всего за сутки на правоохранителей было совершено пять умышленных наездов с использованием автомобилей», – написала Чемоданова.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09%. Сама Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

Сразу после этого она внезапно выехала из Белоруссии в Литву, а в Сети с разницей в несколько часов появилось два обращения Тихановской. В первом политик заявила, что приняла решение об отъезде самостоятельно и назвала себя слабой женщиной. Во втором – призвалаподдерживающих ее граждан республики не выходить на площади, проявить благоразумие и соблюдать закон. При этом очевидно, что Тихановская читала на камеру записанный заранее текст. Блогеры обратили внимание, что интерьер в помещении, где проводилась запись, напоминает кабинет председателя ЦИК Лидии Ермошиной. По мнению сторонников Тихановской, заявление было записано под давлением.

С вечера воскресенья в Белоруссии продолжаются несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применяет против протестующих слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Те в свою очередь забрасывают бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что это только начало противостояния.



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