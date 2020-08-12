Жители Минска выстроились в «цепь солидарности»

12.08.2020, 16:30, Новости дня

Вдоль проспекта Независимости в спальном микрорайоне Уручье на востоке Минска десятки человек выстроились в так называемую цепь солидарности.

Многие из участников одеты в белое, люди держат в руках цветы и машут ими. В «цепи солидарности» много женщин, они выложили цветы на обочину дороги, передает РИА «Новости».

Люди сначала стояли на одной стороне проспекта, затем такая же «цепь» образовалась и на противоположной стороне. Участники акции периодически аплодируют, машины на дороге сигналят в знак поддержки.

Напомним, подобные акции проходят в Белоруссии в среду. Так, женщины вышли на несанкционированную акцию в Минске, выступая против действий правоохранителей при подавлении акций протеста в городах республики. Они надели белые одежды и выстроились у входа в местный рынок, выступая за освобождение задержанных во время протестов. Акцию поддержали и в регионах страны.

Во вторник вечером протесты в Белоруссии прошла третья ночь протестов: в Минске против митингующих бросили внутренние войска, в центре Бреста начались столкновения с ОМОНом. В центр белорусской столицы стянули спецтехнику, в том числе водометы и автозаки. Для разгона сторонников оппозиции в спальном районе Минска силовики применили светошумовые гранаты, по протестующим открыли огонь резиновыми пулями.

В среду под Минском заметили колонны военной техники, выдвинувшиеся в сторону белорусской столицы.