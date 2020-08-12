 

Родившая двух дочерей Анастасия Костенко показала плоский живот

12.08.2020, 16:30, Разное

Модель Анастасия Костенко, которая родила двух дочерей, показала плоский живот. Восстановление после появления на свет наследницы Евы, заняло несколько месяцев.
Анастасия Костенко начала заниматься спортом спустя месяц после родов. В феврале на свет появилась ее вторая дочь Ева. При активной поддержке супруга Дмитрия Тарасова молодая мать начала дома выполнять физические упражнения. Спустя полгода после вторых родов она похвасталась плоским животом, стройными ногами и подтянутыми ягодицами. В период самоизоляции Костенко занималась в компании супруга. В комментариях многие восхищались ее силой воли.

Напомним, что пара познакомилась четыре года назад, когда футболист Дмитрий Тарасов уже принял решение развестись с ведущей Ольгой Бузовой. Спустя год спортсмен сделал предложение модели. Тогда она уже была беременна первой дочерью Миланой. Пара не раз говорила, что мечтает о большой семье, поэтому не стала затягивать с появлением на свет второго ребенка.



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