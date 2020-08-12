 

Россия и Финляндия обсудили сроки снятия ограничений по коронавирусу

12.08.2020, 16:30, Новости дня

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил в среду по телефону с финским коллегой Пеккой Хаависто ситуацию на российско-финляндской границе и возможные сроки снятия ограничений, которые были в связи с распространением коронавируса.

«Сергей Лавров и Пекка Хаависто обменялись видением ситуации на российско-финляндском участке госграницы с учетом введенных ограничений на ее пересечение, обсудили возможные сроки их снятия», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Ранее сообщалось, что РФ начнет восстанавливать авиасообщение с Казахстаном с 17 августа. Поэтапное возобновление полетов планируется также в Объединенные Арабские Эмираты, Белоруссию, Германию, Нидерланды, Египет и на Украину.

Напомним, с 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение. Полеты открыты в Британию, Танзанию и Турцию.

В то же время в Российском союзе туриндустрии не исключают, что скоро для российских туристов откроют Тунис. Сообщалось, что РФ на следующем этапе возобновления авиасообщения может открыть полеты в Южную Корею и на Мальдивы.



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