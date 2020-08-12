Юлианна Караулова в купальнике поспорила с фанатами о размере своей груди

12.08.2020, 16:30, Разное

Юлиана Караулова опубликовала новое фото в ярком купальнике. Певица продемонстрировала фанатам фигуру и поспорила о размере своей груди.

Как пишет издание «Слово и дело», артистка нередко выкладывает на свою страницу в Instfgram достаточно откровенные снимки. Так и в этот раз она предстала перед подписчиками в купальнике ярко оранжевого цвета. Сейчас в столичном регионе солнечно и тепло, чем и воспользовалась исполнительница, решив позагорать.

Однако обнародованные фотографии девушки не только привели в восторг одних поклонников, но и подтолкнули к спору других. Среди восхищенных отзывов были и те, авторы которых написали, что у Карауловой маленькая грудь. В ответ на это исполнительница написала, что по фотографии сложно вообще оценивать фигуру человека и его особенности. Причем сначала поп-звезда пыталась отшутиться, разместив в качестве ответного комментария смайлик с удивленным выражением лица.

Впрочем, после другие фолловеры аккаунта засыпали свою любимицу похвалами за отличную фигуру, сочтя ее идеальной. Караулова рассказала, что много работала для того, чтобы достичь стройности. На фото виден идеально плоский живот, и как заверяет селебрити, она не применяла фотошоп. Несмотря на карантин, из-за которого многие россияне вынуждены были отказаться от спортзалов и фитнесс-центров, певица не набрала лишнего веса и сохранила естественную красоту. Между тем, в арсенале побед Юлианы Карауловой есть не только четыре «Золотых граммофона» и премия Ru.TV за лучший дебют, но и множество съемок для модных журналов России, как одной из самых сексуальных артисток.