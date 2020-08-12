Прогнозы на спорт сегодня от профессионалов Betting Insider
 

Прогнозы на спорт сегодня от профессионалов Betting Insider

12.08.2020, 16:33, Рекомендуем
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Betting Insider – это главный ставочный проект в рунете. Лучшая социальная сеть для игроков. Все, что вы хотели знать о ставках на спорт, в одном месте.

Главная часть портала – это комьюнити любителей ставок. Здесь вы сможете общаться с другими бетторами в чате, обсуждать прогнозы на спорт от экспертов в комментариях, а также делиться своими ставками. Набирайте подписчиков, увеличивайте свой ROI и вы можете стать одним из лучших прогнозистов сайта – это позволит зарабатывать на этом реальные деньги в специальном проекте «Маркетплейс».

Тем не менее на Betting Insider вы можете найти не только прогнозы, но и множество других полезных разделов:

  • «Рейтинг букмекеров» со всеми акциями и бонусами легальных контор;
  • «Матч-центр», где удобно следить за спортивными событиями онлайн;
  • Регулярно обновляемый блог с инсайдами, новостями, трендами и советами;
  • «База знаний» – учебник с терминами и стратегиями игры для начинающих и опытных бетторов.

Вас ждет 25 тысяч прогнозов ежедневно, ежемесячный конкурс прогнозистов за 76 тысяч рублей, свежие новости и аналитические материалы из мира беттинга. Читайте бесплатные прогнозы на спорт на Betting Insider, улучшайте свои навыки в ставках и станьте топ-каппером, которого боятся все букмекеры!

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