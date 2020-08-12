 

В сентябре российских автовладельцев ждут три нововведения

12.08.2020, 16:17, Разное

В сентябре нынешнего года вступят в силу три нововведения, которые будут касаться автовладельцев РФ. Изменения касаются тарифов ОСАГО, технического осмотра и диагностики транспортных средств.
Уже осенью у владельцев машин в РФ появится возможность оформить полис ОСАГО, расширив его в большую или же меньшую сторону. Цена может варьироваться в пределах 10%. После вступления в силу изменений в законодательство стоимость страховки составит 471-5346 рублей. На итоговую цену станет влиять стиль вождения владельца авто и ряд иных факторов.

Обладателям транспортных средств придется для получения диагностической карты проходить полноценный техосмотр. Этот документ необходим для последующего оформления ОСАГО. При въезде и выезде машины из пункта ТО станет производиться фотофиксация.

Уже осенью сотрудники ГИБДД получат в распоряжение спецоборудование. Оно поможет проверять транспортные средства потенциальных нарушителей прямо на проезжей части. Здесь имеются в виду дымомеры, анализирующие показатели выбросов. Также сотрудники дорожной полиции получат прибор для измерения остаточного протектора шин, диагностики рулевого управления и тормозной системы.



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