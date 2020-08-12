Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актеров: Дуэйн Джонсон снова в топе, Бен Аффлек – на подъеме

12.08.2020, 16:10, Разное

Глобальная пандемия привела ко множеству кризисов, в том числе и в сфере кино – и вместе с тем даже в кинобизнесе остаются актеры, которые по-прежнему зарабатывают немалые деньги вопреки всем невзгодам. Таким счастливчикам и посвящен новый список американского издания журнала Forbes. Больше всего фортуна пока что улыбается Дуэйну Скале Джонсону. За прошедшие 12 месяцев актер заработал 87,5 миллионов долларов, причем четверть от этой суммы (примерно 23 миллиона) он получил за роль в проекте онлайн-гиганта Netflix “Красное уведомление”. Этому же онлайн-сервису обязан своим успехом и обитатель второй строчки рейтинга Райан Рейнольдс: актер принял участие в проекте Netflix от режиссера Майкла Бэя “Призрачная шестерка” и также появится во все том же “Красном уведомлении”. Итог – 71,5 миллионов долларов на счету за прошедший год.

Райан Рейнольдс

Обосновавшийся на третьем месте актер Марк Уолберг также может благодарить за свои высокие гонорары стриминговые сервисы: за участие в проекте “Правосудие Спенсера” – довольно популярной картины на Netflix – ему выписали немалый гонорар. За год Уолберг заработал 58 миллионов долларов. За счет онлайна “выплыл” и находящийся на четвертой строчке Бен Аффлек: его фильм для Netflix “Последнее, чего он хотел” пользователям сервиса и критикам не особенно понравился, но на гонорар актера это никак не повлияло. За год он заработал 55 миллионов долларов. 54 миллиона получил за 12 месяцев и Вин Дизель – актер мог бы похвастаться куда большими сборами, если бы на экраны вышла девятая часть франшизы “Форсаж” с его участием. Но из-за пандемии этого не случилось, и Дизелю пришлось “довольствоваться” продюсерскими дивидендами за анимационный сериал для (конечно же) Netflix “Форсаж: Шпионские гонки”.

Бен АффлекОстальные попавшие в топ-10 актеры – звезда Болливуда Акшай Кумар (48,5 миллионов долларов), создатель сверхпопулярного мюзикла “Гамильтон” Лин-Мануэль Миранда (45,5 миллионов долларов), Уилл Смит (44,5 миллиона долларов), Адам Сэндлер (41 миллион долларов) и Джеки Чан (40 миллионов долларов). При этом примечательно, что Кумар получил большую часть своих доходов совсем не от кино, а от рекламы всего на свете – “от мультивитаминов до туалетных очистителей”, как говорится в материале. Также уточняется, что доходы актеров оценивались за период с 1 июня 2019 по 1 июня 2020 года на основе данных Nielsen, ComScore, Box Office Mojo и IMDB, а также после общения с некими источниками из индустрии.

Акшай Кумар Лин-Мануэль Миранда Уилл Смит