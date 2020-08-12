Завидую красивым девушкам в Instagram: Хилькевич опубликовала несколько фактов о себе

12.08.2020, 15:53, Разное

Популярная российская актриса Анна Хилькевич раскрыла несколько фактов о себе. Порой она завидует красивым девушкам, которых видит в Instagram.

Бывают моменты, когда Хилькевич смотрит в зеркало и совершенно не нравится себе. Мало кто может подумать, что актриса с идеальными параметрами фигуры постоянно хочет сладкого. Когда звезда «Универа» садится, то прячет складки на животе.

Хилькевич все еще раздражают негативные комментарии, которые хейтеры оставляют под ее публикациями. Актриса признает, что не молодеет. Если бы она не занималась спортом и ела все подряд, то быстро бы набрала лишний вес. Знаменитость честно призналась, что пользуется фотошопом перед публикацией тех или же иных снимков.

В следующем посте Хилькевич пообещала рассказать, как борется со всем, что она описала выше. Поклонники отметили, что им очень интересна данная рубрика.