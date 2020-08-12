Врач рассказала о воздействии коронавируса на мозг

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12.08.2020, 15:53, Разное

Врач Лейла Намазова-Баранова рассказала, как коронавирус способен воздействовать на работу мозга. Установлено, что COVID-19 затрагивает не только дыхательную систему, но и главный орган ЦНС.
Если пациент перенес коронавирус в легкой форме, то у него все равно произошли изменения в структуре мозга. Этот факт подтверждают ключевые симптомы COVID-19: потеря вкуса и обоняния. Данные признаки указывают на поражение ЦНС.

За время пандемии медики не раз говорили о множестве инсультов, которые спровоцировала коронавирусная инфекция. Кроме того, у пациентов фиксировались проявления неврологического характера.

Ученые уже предупреждали, что COVID-19 опасен для нервной системы. Результаты исследования, проведенного американскими специалистами, показали, что более 50% испытуемых имели неврологические проблемы. У них фиксировалось головокружение, снижение концентрации внимания, мышечные боли, судороги.

Существует несколько причин, по которым из-за коронавируса развивается неврологическая дисфункция. Заболевание способно затрагивать сразу же несколько органов, поэтому мозг страдает от нарушения свертываемости крови, а также недостатка кислорода.



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