В Беларуси на фоне протестов запретили торговать пиротехникой

12.08.2020, 15:45, Разное

В Беларуси с сегодняшнего дня запрещается торговать пиротехническими изделиями, пишет БелТА.

Запрет касается как оптовой, так и розничной торговли. Министерство антимонопольного регулирования и торговли потребовало от организаций и предпринимателей принять меры «по [его] неукоснительному соблюдению».

Участники протестных акций, которые начались в стране после завершения голосования на президентских выборах, использовали пиротехнику в том числе в ответ на применение силовиками светошумовых гранат и резиновых пуль. За двое суток, по данным МВД, были задержаны свыше пяти тысяч человек.

Выборы в Беларуси прошли 9 августа. Наблюдатели сообщали о многочисленных нарушениях, однако ЦИК утверждает, что, по предварительным данным, победу на них одержал действующий президент Александр Лукашенко с результатом в более 80% голосов, а его главная соперница Светлана Тихановская набрала только примерно 10%. Ее штаб итоги выборов не признал, а она говорила, что считает себя избранным президентом страны.

Тихановская сейчас находится в Литве. После того, как стало известно, что она там, появились два видеообращения, в одном из которых Тихановская просила сограждан «не противостоять милиции, не выходить на площади». Текст обращения она читала с листа. В МИД Литвы говорили, что записи были сделаны под давлением властей Беларуси. Штаб Тихановской считает, что ролик, в котором она просит не участвовать жителей страны в протестах, был записан в ЦИК, где Тихановская находилась до позднего вечера 10 августа без адвоката.

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