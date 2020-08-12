 

Эксперт: Провал протестов в Белоруссии повлияет на молодое поколение

12.08.2020, 15:43, Разное

Научный сотрудник Центра восточно-европейских и международных исследований в Берлине Константин Федоренко в беседе с журналистами отметил, что протесты в Белоруссии – явление не стихийное. Негативные настроения в стране были и до выборов президента. Очевидно, что население довели до точки кипения.

Эксперт считает печальным тот факт, что у протестующих нет лидеров. У таких сборищ нет структурированности, которая поможет заручиться поддержкой. Если протестные движения окажутся бесполезными, оппозиционно настроенная молодежь будет вынуждена заняться неполитическими проектами или покинуть страну навсегда.

Стоит отметить, что накануне в Минске был задержан 15-летний юноша. Очевидцы сняли этот момент на камеру, после чего кадры появились в Сети. Силовики сначала повалили молодого человека на землю, а потом увезли его на машине.

Прохожие призывали отпустить подростка. Они всячески стыдили силовиков, выкрикивали оскорбления. Чтобы толпа не накинулась, один из омоновцев держал гранату. Как прошла третья ночь протестов в Белоруссии, подробно писали “Дни.ру”.



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