 

Лукашенко высказался о протестующих: Безработные с криминальным прошлым

12.08.2020, 15:43, Разное

На фоне массовых беспорядков в стране Александр Лукашенко назвал главные задачи органов власти. По его словам, руководство Белоруссии обязано обеспечить безопасность граждан и защитить конституционный порядок, а также не допустить вмешательства в свою работу.

Политик заявил, что большинство демонстрантов – это безработные с криминальным прошлым. Лукашенко охарактеризовал их фразой “гуляй дядя по улицам и проспектам”. Президент настоятельно порекомендовал всем недовольным результатами выборов устроиться на работу.

Белорусский лидер предостерег граждан от покупки поддельных справок о трудоустройстве. Если обман вскорется, то им придется понести серьезное наказание. “Все должно быть порядочно и честно”, – цитирует Александра Лукашенко агентство БелТА.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 10 Авг 2020 в 2:03 PDT

Напомним, акции протеста начались в Белоруссии 9 августа после оглашения предварительных итогов президентской гонки. Согласно данным ЦИК, глава страны Александр Лукашенко набрал 80% голосов. Его соперника Светлану Тихановскую поддержали 10% граждан.



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