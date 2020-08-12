Белорусский ОМОН избил жителей поселка, которые несли обращение местным властям

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12.08.2020, 15:35, Новости дня

Белорусский ОМОН избил и задержал около десяти местных жителей, которые несли в исполнительный комитет агрогородка Лебедево коллективное обращение. Об этом сообщило издание “Рэгіянальная газета” в Telegram.

По информации издания, среди задержанных был депутат Александр Гримать.

“В Лебедево (Молодечненский район) ОМОН начал избивать и задерживать мирных людей, которые коллективно несли обращение в сельисполком. Омоновцы нецензурно выражались и кричали на людей, что они хотят продать страну”, – сказано в сообщении.

В своем обращении жители Лебедево призывают положить конец беззаконию и насилию, разрешить конфликт путем мирных переговоров.

С 9 августа в крупных городах Беларуси начались протесты. Митингующие обвиняют власть в фальсификации результатов президентских выборов. Они собираются вечером на митинги, а ночью расходятся. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

В МВД Беларуси рассказали, что во время протестов 9 августа были задержаны 3 тыс. человек, 10 августа – еще 2 тыс., 11 августа число задержанных превысило тысячу. Им вменяют массовые беспорядки, хулиганство и сопротивление сотрудникам милиции.

По официальным данным, во время столкновений пострадало несколько сотен человек, один погиб. В МВД Беларуси заявили, что 10 августа в Минске в руке демонстранта взорвалось взрывное устройство. Но очевидцы сообщили телеканалу “Белсат”, что мужчина скончался в результате попадания светошумовой гранаты.

По предварительным данным Центризбиркома страны, больше всего голосов на выборах набрал действующий президент Александр Лукашенко (80,2%), второе место заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 9,9%. Остальные кандидаты получили менее 2%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили США, ЕС, Украина, Польша, Литва и другие. В США и ЕС заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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