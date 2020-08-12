Благодаря ИИ был обнаружен новый подтип аутизма

12.08.2020, 15:31, Новости дня

По словам ученых, новый подход к медицине с применением искусственного интеллекта может в будущем помочь в создании первого инструмента биомедицинского скрининга и выделения подтипа аутизма.

Во время нового исследования ученым удалось выявить подтип аутизма, для которого характерны аномальные биологические маркеры, отчетливые молекулярные особенности, а также наличие первопричины. Подтип расстройства, обнаруженный специалистами, известен как аутизм, связанный с дислипидемией.

Также специалистами была определена связь родительской дислипидемии с расстройством аутистического спектра у детей. У тех младенцев, у которых позже диагностировали расстройство аутистического спектра, наблюдалось изменение липидного профиля крови.