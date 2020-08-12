Друг Ефремова рассказал, как актер проводил время перед ДТП

12.08.2020, 15:30, Новости дня

Близкий друг Михаила Ефремова актер Иван Стебунов рассказал, как артист провел последние перед смертельным ДТП в центре Москвы.

По его словам, Ефремов начал пить примерно за четыре дня до трагедии.

«Мы встретились с ним в театре. Он был хорошо разгорячен. Я знал, что он пьет. Причем не первый день. Второй день для него выпивать – это нормально», – передает РИА «Новости» слова Стебунова из эфира телеканала «Россия 1».

Стебунов отметил, что в тот день помощница актера села за руль и отвезла его домой. В следующие два дня Ефремов также находился в состоянии алкогольного опьянения, добавил он.

«Он так и не остановился. Я понял, что пружина сжимается. Я напрягся, но мы посмеялись. Я даже подыграл ему. Потом положил трубку, и мы поехали с женой к нему домой», – вспоминает друг артиста.

По пути к Ефремову они увидели ДТП с участием его автомобиля.

Напомним, 8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Артиста поместили под домашний арест, его признали вменяемым.