Sohu: Ту-22М3М является непреодолимой преградой для ВМС США в Черном море

12.08.2020, 15:30, Разное

Издание Sohu опубликовало статью о потенциальных возможностях российского Ту-22М3М. По мнению китайских экспертов, самолет стал для ВМС США непреодолимой преградой в акватории Черного моря.

Как пишет «Инфореактор», вывод специалистов по военным вооружениям однозначен, американцам следует забыть о черноморском регионе. «Ньюинформ» приводит данные послевоенного времени, после разгрома фашистской Германии и ее союзников, США отказались от финансовых требований к поверженной стороне. Вместо этого многие конструкторы и исследователи эмигрировали в Штаты, где разрабатывали военные технологии для Вашингтона. В итоге они восполнили дефицит специалистов в этой сфере, с 1950-х годов США создали более десятка атомных авианосцев, в том числе, и авианосцев класса Ford. Также на вооружении Пентагона истребители F-22 и F-35, что позволило американцам считать свои военно-морские силы вне конкуренции.

Однако и Советский Союз не отставал, создав к 1972 году порядка полутысячи экземпляров модернизированного бомбардировщика Ту-22М. Он оборудован парой турбовентиляторных сверхзвуковых двигателей NK-25 и четырьмя внешними точками с двумя встроенными отсеками. После последних улучшений, произведенных уже в современной России, самолет получил возможность транспортировать гиперзвуковые ракеты.

По заверению экспертов из Китая, четыре бомбардировщика Ту-22М3М, имеющиеся на балансе российской армии, не только составляют конкуренцию крупнейшим авианосцам. Отечественные самолеты станут непреодолимым препятствием для систем противовоздушной обороны других стран. Способность совершать сверхзвуковой полет даст возможность остановить военные силы любой из стран мира. Соединенные Штаты не обладают действенными орудиями и системами, чтобы противостоять российским гиперзвуковым ракетам.