 

В Белоруссии заявили о «множестве фактов» причастности штаба Бабарико к беспорядкам

12.08.2020, 15:30, Новости дня

Белорусские правоохранители установили причастность представителей штаба бывшего руководителя «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико к массовым беспорядкам в стране, сообщают республиканские СМИ.

Установлено «множество фактов», подтверждающих причастность представителей штаба к организации, координации и финансированию массовых беспорядков в стране, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Беларусь 1».

С 9 августа в Белоруссии продолжаются несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применяет против протестующих слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Те в свою очередь забрасывают бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

Бабарико задержали 19 июня по делу против «Белгазпромбанка» по статьям об «уклонении от уплаты налогов» и «легализации средств, полученных преступным путем». 2 июля ему предъявили обвинения.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.08 / Бывший начальник ГУ МВД по Москве Якунин стал замдиректора ФСИН

14.07 / Корабли НАТО вошли в Черное море для военных учений

21.07 / Европарламент заблокирует пакет экономической помощи в случае несоблюдения ряда условий

30.07 / В доме и.о главы Дербентского района Дагестана начались обыски

17.07 / В Луганской области задержали ключевого организатора незаконного референдума – СБУ

06.08 / Стало известно о «криминальном прошлом» адвоката Ефремова

31.07 / Apple ненадолго стала самой дорогой компанией мира, обогнав саудовского нефтяного гиганта

31.07 / Захарова заявила о роли пандемии в деле единения россиян

04.08 / Нефть WTI подорожала после мощного взрыва в Бейруте

29.07 / Герус вновь выступил за импорт электроэнергии в Украину

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска