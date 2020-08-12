Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева готовится к операции

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12.08.2020, 15:30, Разное

Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева готовится перенести операцию. Еще до карантина она заметила, что ее зрение является не таким хорошим, как прежде. Во время самоизоляции ситуация ухудшилась еще больше.
На карантине Сысоева отдохнула от напряженных съемок, набралась сил и привела себя в форму перед сложным рабочим сезоном. Однако за несколько месяцев у актрисы ухудшилось зрение. Теперь проблему нужно решать оперативным путем.

Сысоеву смутило, что она не может прочитать текст маленького шрифта. Актриса не хотела бы носить линзы или же очки. Поэтому приняла решение откорректировать зрение, сделав операцию.

Врачи утверждают, что хирургическое вмешательство не является трудным, поэтому должно пройти без осложнений.



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