В Минске заметили направляющиеся в центр колонны военной техники

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12.08.2020, 15:30, Новости дня

В сторону центра Минска из микрорайона Уручье, где базируется спецназ внутренних войск МВД Белоруссии, направились несколько колонн военной техники, а также автомобили милиции.

Так, в центр столицы выехали минимум две колонны техники для перевозки людей, колонна техники для разрушения баррикад и легкобронированные автомобили, передает РИА «Новости».

В понедельник вечером в Минске и других белорусских городах возобновились протесты и задержания граждан после прошедших в воскресенье президентских выборов. В белорусской столице силовики перекрыли дороги, выставили оцепление улиц, в центр города стянули спецтранспорт. Для разгона сторонников оппозиции применили спецсредства. Протестующие в свою очередь забросали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова». Один из участников протест погиб в столкновении со спецназом.

Во вторник вечером протесты в Белоруссии продолжились: в Минске против протестующих бросили внутренние войска, в центре Бреста начались столкновения с ОМОНом. В центр белорусской столицы стянули спецтехнику, в том числе водометы и автозаки. Для разгона сторонников оппозиции в спальном районе Минска силовики применили светошумовые гранаты, по протестующим открыли огонь резиновыми пулями.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что это только начало противостояния.



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