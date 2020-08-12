Скандалы: «Побеждать надо так, чтобы не было вопросов»

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12.08.2020, 15:25, Разное

Почему владелец ФК «Сочи» Борис Ротенберг после скандала в РПЛ заявил о «ни за что загнобленном парне»

Главный судья матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи» Василий Казарцев стал объектом предвзятых атак. Об этом заявил владелец сочинского клуба Борис Ротенберг в интервью «РИА Новости». Игра «Спартак» — «Сочи» прошла в воскресенье и завершилась со счетом 2:2. Хозяева вели 2:0, но затем в их ворота в спорных ситуациях были назначены два пенальти. Российский футбольный союз (РФС) признал второй 11-метровый ошибочным и отстранил Казарцева от дальнейшей работы.

По мнению Ротенберга, первый пенальти — «чистая блокировка». Второй — «на усмотрение судьи». «Немченко (игрок «Сочи». — РБК) травмировался, означает, что там непростое падение было», — уточнил владелец «Сочи».

Ротенберг считает, что играть нужно так, чтобы не было вопросов. «Я же сам из спорта, в единоборствах это было сплошь и рядом. Это футбол, ну, чего судейство, взять и ни за что загнобить парня?» — сказал он.

Главный судья матча «Спартак» — «Сочи» Василий Казарцев (справа) (Фото: Пресс-служба «Спартака» )

«Наши комментаторы, журналисты должны быть непредвзяты. Зачем людей поливать грязью? Любой человек может ошибиться. Есть футбол, есть спорт», — добавил Ротенберг.

Сам Казарцев заявил, что не считает второй пенальти в ворота «Спартака» явной ошибкой. «Считаю, что оснований для продолжения игры было больше, но не считаю это очевидной ошибкой», — сказал он.

После матча с «Сочи» владелец «Спартака» Леонид Федун заявил о намерении снять команду с чемпионата в связи с систематическими ошибками судей в играх с ее участием. Однако после разговора с президентом РФС Александром Дюковым от этих планов отказался, говорили источники РБК.

Судейские скандалы в матчах с участием «Спартака» возникали в последних матчах регулярно. Наибольший резонанс вызвала полуфинальная игра на Кубке России с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. В той встрече «Спартаку» не засчитали гол, в его ворота назначили пенальти и трижды в спорных ситуациях не фиксировали нарушения правил в штрафной «Зенита» после фолов игроков хозяев поля.

Константин Нужденов



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