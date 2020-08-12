Уехавший в Великобританию Левин из “Интернов” экономит на еде

12.08.2020, 15:23, Разное

Актер перебрался в Лондон в 2018 году. Решение уехать он принял на фоне длительного затишья в карьере. Дмитрий Шаракоис отправился на чужбину,

имея всего 30 тысяч рублей в кармане.

В Великобритании звезда сериала “Интерны” получила статус

переселенца, который позволяет в будущем рассчитывать на гражданство. Шаракоис

уже оформил местный медицинский полис и национальную страховку, которая гарантирует ему пенсию. В Налоговой инспекции Дмитрий зарегистрировался

как лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью.

Шаракоис хватается за любую возможность заработать. Артист трудится на стройке маляром. Первое время российской

знаменитости очень мало платили, однако со временем ситуация выправилась.

Левин из “Интернов” ведет влог на “Ютуб”. Артист

рассказывает о переезде в Соединенное Королевство. Пользователи Сети, которым

ролики Шаракоиса пошли на пользу, могут отблагодарить его, переведя деньги на

один из указанных счетов.

Артист живет экономно. В супермаркетах российская

знаменитость покупает продукты, у которых вот-вот закончится срок годности. На такие товары продавцы вешают специальную наклейку. Часто артист питается фастфудом, по промокодам покупает блюда с хорошей скидкой. “Воду я пью из-под крана, она здесь питьевая”,

– рассказал Дмитрий.

По словам звезды сериала “Интерны”, он часто летал из Лондона в Москву на пробы. Однако уже более двух лет артисту роли не

предлагают. До переезда Шаракоис пытался найти работу в России. Актер

устраивался в магазин Apple, но

его не взяли, пришлось сесть за руль такси.

В целом актер доволен

жизнью в Великобритании. Ему нравятся архитектура и ритм жизни.

Знаменитость чувствует себя как дома. Между тем артист не скрывает, что

временами впадает в депрессию.