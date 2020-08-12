 

Прилучный оправдал оказавшегося в любовном треугольнике героя сериала “Желтый глаз тигра”

12.08.2020, 15:23, Разное

Действие теленовеллы берет начало в 1988 году. В центре
событий – четверо друзей, которые оканчивают школу и делятся мечтами о будущем во
время выпускного вечера. Герои сериала “Желтый глаз тигра” расстаются на годы,
каждый идет своей дорогой. Однако судьба вновь сталкивает их лицом к лицу.

По словам Павла Прилучного, его герой Сергей вынужден встать
на пути бывших одноклассников. Экс-друзья центрального персонажа превратились в
крупных дельцов, которые сколачивают состояние на нелегальной добыче янтаря. “Их
можно понять. В 90-е годы было совсем тяжело, и парни поднимались, на чем могли”,
– рассудил Павел. Сергей пытается вразумить бывших товарищей, но его усилия оказываются тщетными.

Прилучный добавил, что в теленовелле “Желтый глаз
тигра” яркая романтическая линия, а точнее любовный треугольник. Сергей со
школы влюблен в Машу, которая живет в Калининграде. Переехав в Москву для
поступления в университет, парень увлекается красавицей Татьяной. Сергей
привязывается к новой девушке, но чувствует себя виноватым. Молодой человек
оказывается меж двух огней – любит одну, а встречается с другой. “Но, к
сожалению, бывают такие ситуации, когда настоящий мужчина должен поступить
определенным образом”, – оправдал героя Павел Прилучный.

Сценарист Виталий Москаленко рассказал, что сюжет сериала “Желтый
глаз тигра” основан на реальных событиях. По словам автора, главный посыл
фильма заключается в следующем: деньги на крови никому не принесут счастья.



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