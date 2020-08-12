Прилучный оправдал оказавшегося в любовном треугольнике героя сериала “Желтый глаз тигра”

12.08.2020, 15:23, Разное

Действие теленовеллы берет начало в 1988 году. В центре

событий – четверо друзей, которые оканчивают школу и делятся мечтами о будущем во

время выпускного вечера. Герои сериала “Желтый глаз тигра” расстаются на годы,

каждый идет своей дорогой. Однако судьба вновь сталкивает их лицом к лицу.

По словам Павла Прилучного, его герой Сергей вынужден встать

на пути бывших одноклассников. Экс-друзья центрального персонажа превратились в

крупных дельцов, которые сколачивают состояние на нелегальной добыче янтаря. “Их

можно понять. В 90-е годы было совсем тяжело, и парни поднимались, на чем могли”,

– рассудил Павел. Сергей пытается вразумить бывших товарищей, но его усилия оказываются тщетными.

Прилучный добавил, что в теленовелле “Желтый глаз

тигра” яркая романтическая линия, а точнее любовный треугольник. Сергей со

школы влюблен в Машу, которая живет в Калининграде. Переехав в Москву для

поступления в университет, парень увлекается красавицей Татьяной. Сергей

привязывается к новой девушке, но чувствует себя виноватым. Молодой человек

оказывается меж двух огней – любит одну, а встречается с другой. “Но, к

сожалению, бывают такие ситуации, когда настоящий мужчина должен поступить

определенным образом”, – оправдал героя Павел Прилучный.

Сценарист Виталий Москаленко рассказал, что сюжет сериала “Желтый

глаз тигра” основан на реальных событиях. По словам автора, главный посыл

фильма заключается в следующем: деньги на крови никому не принесут счастья.