 

Российскую вакцину от COVID-19 в ближайшее время проверят на людях старше 60 лет

12.08.2020, 15:17, Разное

В ближайшее время российскую вакцину от COVID-19 проверят на людях, возраст которых превышает 60 лет. По словам представителя Минздрава РФ Владимира Бондарева, прививание от коронавируса данной группы граждан требует дополнительных исследований.
На сегодняшний день проведены клинические испытания, участие в которых приняли добровольцы возрастом 18-60 лет. Что касается людей старше 60 лет, то дополнительные исследования будут осуществляться в скором времени.

Сам процесс вакцинации предполагают, что в первую очередь прививку сделают людям, входящим в группу риска, в том числе пожилым гражданам. Препарат, разработанный биологами центра имени Гамалеи, получил название «Спутник V». В широком обороте вакцина появится только в следующем году. После регистрации препарата нужно будет провести дополнительные испытания с более расширенным кругом тестируемых людей.

В течение двух недель в РФ выпустят первые две партии вакцины против коронавируса. Препарат станет ориентирован преимущественно на внутренний рынок. Сама же вакцинация будет носить добровольный характер. Первым прививку сделают медикам.



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