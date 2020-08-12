У СИЗО в Минске собрались родственники пропавших после протестов

12.08.2020, 15:16, Новости дня

Родственники предполагаемо задержанных в ходе протестов в Минске граждан начали собираться у разных СИЗО и РУВД белорусской столицы, пытаясь получить какую-либо информацию о своих близких.

Группа матерей собралась у СИЗО №1 на улице Володарского в центре Минска. Одна из женщин рассказала, что ее сын перестал выходить на связь вечером в воскресенье, передает РИА «Новости».

«Он далек от политики, только на днях купил квартиру и возвращался из новой квартиры домой. На митинг не собирался», – сказала она.

Мать и жена мужчины пытаются выяснить его местоположение.

«В РУВД Центрального района, где мы живем, сказали, что он может быть здесь. Но в СИЗО информацию не дают. Звонить ему тоже не позволяют», – добавила она.

Вторая женщина потеряла сына минувшей ночью – он действительно возвращался с митинга: «Около часа ночи он позвонил мне из трамвая, что уже едет домой. С тех пор никакой информации».

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09%.

Сама Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании. После этого она внезапно выехала из Белоруссии в Литву, а в Сети с разницей в несколько часов появилось два обращения Тихановской. В первом политик заявила, что приняла решение об отъезде самостоятельно и назвала себя слабой женщиной. Во втором – призвала граждан не выходить на митинги.

При этом очевидно, что Тихановская читала на камеру записанный заранее текст. Блогеры обратили внимание, что интерьер в помещении, где проводилась запись, напоминает кабинет председателя ЦИК Лидии Ермошиной. По мнению сторонников политика, заявление было записано под давлением.

С вечера воскресенья в Белоруссии продолжаются несанкционированные акции протеста. Милиция применяет против протестующих слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Те в свою очередь забрасывают бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».