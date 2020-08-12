Мишустин поручил найти решение для отстающих по горячему питанию школ

12.08.2020, 15:16, Новости дня

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минпросвещения до 20 августа внести в правительство утвержденные планы-графики приведения в надлежащее состояние российских школ, в которых еще не организовано горячее питание для учащихся.

«Прошу министерство просвещения до 20 августа совместно с регионами внести в правительство утвержденные планы-графики (по приведению школ в надлежащее состояние)», – передает РИА «Новости» слова Мишустина на заседании правительства России.

«Планировалось, что субсидия станет предоставляться только тем субъектам России, в которых все школы без исключения могут организовать горячее питание для детей. Таким образом, регионы, где лишь несколько школ не успели подготовить, могли остаться без федеральной поддержки, мы считаем это несправедливым», – добавил премьер.

Мишустин также уточнил, что правительство предложило, чтобы уже сейчас федеральные средства могли получить «все школы, где есть возможность организовать питание детей, и президент нашу инициативу поддержал».

Он также уточнил, что кабмин внесет соответствующие изменения в правила предоставления субсидии.

«Распределим 22 млрд рублей на эти цели в текущем году и сможем обеспечить возможность предоставления горячего питания с привлечением федеральных средств гораздо большему числу детей, чем планировалось ранее», – сообщил он.

Как ранее отметил президент Владимир Путин, лишь 75% школ имеют возможность организовать работу по обеспечению бесплатным горячим питанием учащихся начальных классов. «Вроде бы, 75% – это много. Но я хочу сказать, что 25% неготовых школ – вот это много», – добавил глава государства.

Напомним, в январе президент Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию поручил бесплатно обеспечить всех школьников начальных классов в РФ горячим питанием.

В начале июня Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по организации горячего питания школьников, а 22 июня премьер Михаил Мишустин подписал постановление о бесплатном питании для учащихся начальной школы.