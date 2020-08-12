Камала Харрис: у американцев больше общего, чем того, что их разделяет

12.08.2020, 15:10, Новости дня

Кандидат в вице-президенты Камала Харрис, которую назвал своей напарницей демократ Джо Байден, выросла в Окленде, штат Калифорния.

Она представляет Калифорнию в американском Сенате с 2017 года вместе с другим демократом – Дайан Файнстайн.

Харрис является членом юридического комитета Сената, комитета по внутренней безопасности и делам правительства, комитетов по разведке и бюджету.

До избрания в Сенат Харрис проработала два срока в качестве окружного прокурора в Сан-Франциско и занимала должность генерального прокурора Калифорнии, став первой небелой женщиной на этом посту.

Ранее она работала в офисах окружных прокуроров Аламеды и Сан-Франциско.

В январе 2019 года она объявила о намерении баллотироваться на пост президента, но в декабре прекратила кампанию, сославшись на нехватку средств.

В интервью ABC News в 2019 году Харрис представила свое видение будущих лидеров страны.

«Есть много людей, которые обоснованно считают себя отвергнутыми и задаются вопросом, где их место, – продолжила она. – Мне очевидно, что нашей стране нужно руководство, у которого есть видение будущего, в котором каждый увидит место для себя.

Харрис родилась в семье иммигрантов из Ямайки и Индии и в своем выступлении в 2019 году заявила, что считает, что американцы «полностью» готовы к тому, что небелая женщина может стать во главе государства.

«Я говорю не о себе, а о потенциале американской общественности», – сказала Харрис телеканалу АВС.

«У подавляющего большинства из нас гораздо больше общего, чем того, что нас разделяет», – добавила она.

Хотя иногда считают, что Харрис и Байден близки в идеологическом плане, аналитики, изучавшие историю ее голосований, относят ее к числу одного из самых прогрессивных сенаторов.

Сайт ProgressivePunch ставит ее на четвертое место в рейтинге самых прогрессивных сенаторов, выше сенатора-демократа Элизабет Уоррен.

Бывший президент Барак Обама поздравил Харрис, заявив во вторник, что Байден «принял великолепное решение».

«Она более чем готова к этой работе, – заявил Обама. – На протяжении всей своей карьеры она защищала нашу Конституцию и боролась за людей, требующих справедливого отношения.

В свою очередь, вице-президент Майк Пенс отозвался о Харрис нелестно.

«Как вы все знаете, Джо Байден и Демократическая партия были захвачены радикальными левыми. Так что, учитывая их обещания повышенных налогов, открытых границ, обобществленной медицины и абортов по требованию, неудивительно, что он выбрал сенатора Харрис», – заявил Пенс, выступая перед аудиторией в Месе, штат Аризона.