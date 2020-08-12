Звезда «Дома-2» Николай Должанский женится на эффектной блондинке: «Сегодня подали заявление!»

12.08.2020, 15:09, Разное

Николай Должанский меняет свой семейный статус, звезда «Дома-2» вместе с эффектной блондинкой подал заявление о браке. Как стало известно, эпатажный шоумен женится после нескольких лет отношений с Екатериной Богдановой.

Как пишет издание «Телепрограмма», впервые в жизни участник телестройки подал заявление в ЗАГС. Это один из самых великовозрастных участников «Дома-2», однако многим фанатам шоу запомнился именно его юношеский задор. Как и прогнозировали многие поклонники звезды, к венцу он повел именно Екатерину Богданову. Сразу после подачи заявления в госорган пара отчиталась об этом в соцсети Instagram. Богданова поблагодарила при этом всех верных фанов как ее, так и Должанского, а также самого реалити-шоу. Обо всех же, кто против ее союза с другим участником стройки, она написала: «кто не с нами, тот под нами».

Слова о грядущей свадьбе подтвердил и сам Должанский, написав лаконично, что они вскоре поженятся. На опубликованном на странице профиля фотоснимке они с Богдановой держат документы о приеме их заявления на брак. Документы будущие жених и невеста подали в Новомосковский отдел ЗАГС. Стоит отметить, что ранее Должанский уже утверждал, что они с Богдановой являются мужем и женой. Более того, он заявлял, что они давно расписались, теперь же оказалось, что вся предыдущая информация об их статусе была, мягко говоря, преувеличением.

Многие фанаты обрадовались, что на смену гостевому браку в жизнь обоих звезд пришли настоящие и законные отношения. Богданова поделилась, что ранее они с будущим мужем действительно могли жить друг у друга по нескольку дней, однако потом отправлялись домой. А в прошлом году две звезды и вовсе на некоторое время разошлись. Однако участие в одном телепроекте помогло им разобраться в чувствах и уладить все неурядицы в отношениях. Остается надеяться, что узаконивание отношений двух участников популярного шоу не является просто пиар-ходом.