 

Вице-адмирал рассказал о первых часах после катастрофы «Курска»

12.08.2020, 15:08, Новости дня

После того как атомный подводный крейсер «Курск» 12 августа 2000 года не донес о выполнении торпедных заданий и всплытии, командующий флотом объявил тревогу, рассказал бывший командующий флотилией подлодок вице-адмирал Олег Бурцев.

Бурцев рассказал, что с объявлением тревоги в район катастрофы отправился корабль «Михаил Рудницкий» с двумя спасательными аппаратами на борту. Моряки 24 раза пытались пристыковаться к комингс-площадке (конструкции для стыковки спасательного аппарата с субмариной), однако так и не смогли этого сделать по техническим причинам, передает «Комсомольская правда».

«На «Курске» люди четыре-пять часов были живы. Патологоанатомы позже определили. Причина гибели – взрыв системы регенерации воздуха. А за четыре часа и сейчас ничего не сделаешь, если ты не рядом с аварийной подлодкой», – отметил он.

Вице-адмирал добавил, что подлодку нашли после того, как акустики сообщили о мощном всплеске.

В среду память подводников «Курска» почтили в Северодвинске и Петербурге.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что «Курск» хранит загадки и спустя 20 лет после катастрофы.



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