Смоленские таможенники уничтожили партию просроченного коньяка

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12.08.2020, 15:11, Разное

В Смоленске сотрудники таможенной службы уничтожили свыше 30 бутылок изъятого коньяка с истекшим сроком годности.

Как  сообщается в пресс-релизе ведомства, допустимый срок хранения напитка был более чем на 40 лет.

Изначально таможенникам не удалось установить пригодность продукта – на бутылках не были указаны ни конечная дата хранения, ни срок годности. Тогда они обратились к ещё действующим советским государственным стандартам, где указано, что предельный срок хранения коньяка составляет 10 лет.

«В изъятой партии находилось 33 бутылки алкогольного напитка, который был выпущен, согласно маркировке, во Франции в 1968 году. Таким образом, его граничный срок хранения истек в 1978 году – это 42 года тому назад. В соответствии с существующими инструкциями, груз был уничтожен, а в отношении лица, попытавшегося его ввезти в Россию, возбуждено дело. Сотрудникам, благодаря которым просроченный напиток не попал на прилавки магазинов и не стал причиной пищевых отравлений, объявлена благодарность», – говорится в сообщении.

Источник: ИА “Панорама” – 😅



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