Криштиану Роналду отдыхает с Джорджиной Родригес и детьми на своей новой яхте за 7 миллионов долларов у берегов Италии

12.08.2020, 15:06, Разное

Прошедшая Лига чемпионов была не самой удачной для команды Криштиану Роналду “Ювентус” – она вылетела из Лиги после поражения от “Лиона”, не дойдя даже до четвертьфинала. Теперь в СМИ появились слухи, что Криштиану собирается покинуть свой клуб и перейти в другой: одним из вариантов называют “ПСЖ”, на который уже выходил агент футболиста Мендеш. Но какие бы перипетии не случались в профессиональной жизни спортсмена, в его личной жизни все по-прежнему спокойно и хорошо. В данный момент Криштиану отдыхает с возлюбленной Джорджиной Родригес и детьми – сыновьями Криштиану-младшим, Матео и дочерьми – Аланой-Мартиной и Эвой – на роскошной белоснежной яхте у берегов Италии.

Криштиану Роналду Джорджина Родригес

Джорджина с детьми практически не сходит с борта яхты с самого конца июня, а Криштиану присоединяется к ним по возможности. Как удалось выяснить СМИ, судно как раз с того момента – июня – принадлежит футболисту. Он приобрел 27-метровую яхту за 7 миллионов долларов: в ней имеется 5 кают, 6 ванных комнат, 2 лаунж-зоны, большая кухонная и обеденная зоны. А ранее Криштиану арендовал еще более роскошную яхту Africa I длиной 47 метров с шестью каютами, спортзалом, джакузи и бассейном. Такое временное пристанище обходилось футболисту в 240 тысяч долларов в неделю.

Яхта Криштиану Роналду Криштиану-младший с сестрами

Такая покупка обеспечивает Криштиану и его семье необходимый уровень приватности, хотя папарацци все же пытаются сделать несколько снимков, когда знаменитости появляются на палубе или купаются в Средиземном море. Об этой стороне всемирной славы футболист как-то рассказывал в одном из самых откровенных своих интервью:

За последние десять лет все изменилось. Часть из этих изменений фантастическая: вы оказываетесь на первых полосах газет, вас все знают… Но конфиденциальность стирается полностью. Я не жалуюсь, но знаете сколько раз я был со своими детьми в парке? Ни одного. Потому что вокруг собираются люди: дети нервничают, моя девушка нервничает. Ты просто не можешь в такие моменты быть собой, потому что если ты почешешь в носу – тебя сразу сфотографируют. Но слишком поздно, чтобы что-то изменить.