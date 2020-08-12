Гастроэнтеролог Буеверов рассказал, как избавиться от “карантинного” жира

12.08.2020, 14:53, Разное

Соблюдение мер карантина во время пандемии коронавируса для многих соотечественников стало причиной накопления лишнего жира в организме. Как избавиться от лишнего веса, обретя желанную стройность, пояснил врач-гастроэнтеролог Алексей Буеверов.

Как сообщают «Национальные новости», так называемый карантинный жир образовался у людей из-за менее активного способа жизни и частых перекусов. Доктор медицинских наук Буеверов специализируется на заболеваниях желудочно-кишечного тракта и печени. По его информации, привычка дополнительного приема пищи не исчезла у большинства и после выхода на работу из самоизоляции.

Для того, чтобы уменьшить жировые отложения в организме, медик советует как минимум на короткое время забыть о перекусах между основными приемами пищи. В расписании человека должны остаться только традиционные завтрак, обед и ужин. Для значительной части населения это будет не так-то просто, поэтому гастроэнтеролог рекомендует не воздержаться от некоторых покупок.

В запретный список должны войти все продукты, которые человек съедал в промежутках между основной едой. Также полезным будет исключить из рациона жирные продукты, при этом обязательно необходимо следить за разнообразием и полнотой рациона. В ежедневном меню обязательно должны быть все нужные организму витамины, минералы и другие необходимые для здоровья вещества.