Иммунолог Максимова: Женская косметика может вызвать аллергию у детей

12.08.2020, 14:53, Разное

Врач иммунолог-аллерголог Анна Максимова заявила, что женская косметика способна вызвать аллергию у детей. Речь идет, например, о губной помаде или же парфюме.

В мире от аллергии страдает порядка 150 миллионов человек. Она может возникнуть на самые различные раздражители. Нередко высыпания появляются от губной помады, которую нанесла мать ребенку. Реакция может быть в виде крапивницы или же контактного дерматита. В производстве косметики применяется свыше 70 тысяч неорганических и органических веществ. Все они потенциально могут стать причиной аллергии.

Опасными компонентами считаются синтетические жиры и масла, эмульгаторы, консерванты, экстракты, растительные настои, ферменты, отдушки. У детей аллергическая реакция появляется в случае прямого контакта антигена с кожным покровом.

Что касается пищевой аллергии, то очень часто наблюдаются высыпания на белок коровьего молока, яйца, морепродукты, бобовые, орехи. Если установлен определенный продукт, который провоцирует негативную реакцию, его нужно исключить из рациона на 6-12 месяцев.